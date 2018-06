«Immigrato ad Albettone? Rischia la pelle», condannato Joe Formaggio

Condividi

Qualche anno fa, durante un’intervento a La Zanzara su Radio 24, il sindaco di Albettone Joe Formaggio aveva espresso tutta la sua contrarietà alla possibilità che il prefetto potesse inviare dei richiedenti asilo nel paese in provincia di Vicenza. «non vogliamo extracomunitari: dimmi cosa viene a fare un immigrato ad Albettone che rischia la pelle. Lo devono capire che siamo razzisti. Le persone di colore hanno un quoziente di intelligenza molto più basso, lo dimostra la storia: esportiamo cervelli e importiamo negri, pensa dove andremo». Durante la messa in onda si era espresso in maniera non positiva anche nei confronti dei rom: «i nomadi delinquono, e l’hanno nel Dna».

Oggi il tribunale di Milano ha condannato Joe Formaggio per comportamento discriminatorio e incitamento all’odio razziale. Dovrà risarcire con 12mila euro più spese legali le associazioni milanesi “Avvocati per niente” e “Associazione studi giuridici sull’immigrazione”.

Fonte: Il Giornale