Imprenditore polesano morto in Kenya, è giallo

È giallo sulla morte di Alberto Andreasi, ex concessionario di motociclette a Rovigo, trasferitosi in Kenya da alcuni anni. L’imprenditore polesano, originario di Lendinara, è morto alcuni giorni fa in circostanze non ancora chiarite. Le voci sono le più disparate: dall’omicidio al malore, fino al sospetto di malaria.

Come scrive Antonio Andreotti sul Corriere del Veneto, al momento il Ministero degli Esteri si limita a confermare il decesso: «l’Ambasciata d’Italia a Nairobi, in stretto raccordo col Ministero, segue il caso di Alberto Andreasi, deceduto in Kenya, e si mantiene in contatto con i familiari del connazionale per prestare ogni possibile assistenza».