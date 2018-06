Infrastrutture, neo-ministro Toninelli: «le rivedremo una ad una»

Condividi

Le infrastrutture? «Vanno valutate una per una secondo il parametro costi-benefici, nell’ottica della loro piena sostenibilità». A dirlo è Danilo Toninelli, neo ministro delle Infrastrutture e dei trasporti in quota Movimento 5 Stelle. «Mi riferisco a criteri ambientali, sociali ed economici – precisa in un’intervista di Federico Capurso su La Nuova Venezia a pagina 6 -. Il Paese va modernizzato, ma in modo razionale, per dire addio agli sprechi e agli scandali degli ultimi anni».

(ph. uominietrasporti.it)