«Leroy Merlin a Padova, il piano soffocherà di smog i padovani»

Condividi

Caro direttore,

il vice-sindaco di Padova Lorenzoni procede come un treno per approvare l’iter che, partito sotto la super inquinante politica di Bitonci, porta all’insediamento in Corso Australia del devastante distretto industriale che fa capo a Leroy Merlin. Il Comune ha attivato Agenda 21 per discutere con le associazioni la sostenibilità di tale progetto: fondamentale è la valutazione dell’impatto ambientale in termini di smog, traffico, mitigazioni possibili del nuovo distretto industriale.

Nello statuto di Agenda 21 è prevista una fase iniziale con a) relazione sullo stato dell’ambiente; b) individuazione degli indicatori di sostenibilità; c) gestione e miglioramento delle prestazioni ambientali (per es. VAS). Queste stime e indicatori servono a decidere solo se vengono definiti prima (ex-ante) della decisione di procedere nell’opera. Quindi, come mai Agenda 21 ha evitato di fare una stima dell’impatto ambientale del progetto? Ci saremmo aspettati da un ingegnere quale Lorenzoni che portasse altri colleghi per mostrare modelli matematici ed ingegneristici sull’indotto di traffico e smog, con tanto di stime quantitative. Cosa deve fare un ingegnere se non modelli di previsione per simili grandi progetti urbanistici?

Tale fondamentale stima l’abbiamo fatta noi del Comitato Difesa Alberi e Territorio, partendo dall’allegato SS del progetto di Leroy Merlin, e dalla tabella del manuale statistico di riferimento per questi lavori, “Trip Generation” dell’Institute of Transportation Engineering. Ebbene per i 16.000 mq di Leroy Merlin più 10.000 mq commerciali vari si prevede un flusso totale stimabile prudenzialmente in 2,5 milioni di veicoli in più all’anno su un Corso Australia già intasato da 6 milioni di veicoli all’anno. Un incremento del 42% di traffico su un’arteria che già soffre km di code giornaliere all’ingresso di via Vicenza, dell’Aeroporto e di via Montà, e ad ogni evento dell’Euganeo e del Geox.

Abbiamo quindi stimato la produzione di oltre 4 milioni di Kg CO2 in più all’anno, 20.000 Kg di smog in più, prevalentemente ossidi d’azoto ma anche oltre 2000 Kg in più delle supercancerogene PM 2.5 e PM 10. Le PM 2.5 dalla letteratura scientifica distruggono la sostanza bianca del cervello in maniera proporzionale: bastano soli 3.5 microgrammi in più per metro cubo che, nel giro di 10 anni di esposizione, perdiamo 6 cm cubi di sostanza bianca. Immaginatevi cosa succede nel nostro cervello quando superiamo la soglia dei 50 ug/mc di PM come accade ogni due-tre giorni da 18 anni a Padova. Un incremento di 2000 Kg, ovvero di 2000 miliardi di ug di particolati annui sono in grado di distruggere centinaia di migliaia di kg di cervello padovano.

Queste sostanze devastanti aumenteranno i casi di tumori e demenza di migliaia di casi nei prossimi decenni. E non verranno colpiti solo gli anziani. Studi recenti proprio di Padova hanno dimostrato che l’incidenza della sclerosi multipla, che colpisce i giovani a partire da 20-30 anni, è aumentata di 11 volte negli ultimi 50 anni, ed è correlata con le PM 2.5: zone con livelli più alti sono associate a più casi di malattia. Uno studio recente brasiliano ha dimostrato che gli effetti dello smog sul cervello cominciano presto, nei bambini più esposti si vedono già i segni precoci di Alzheimer.

Lorenzoni, in Agenda 21, a domanda precisa sull’aumento di smog previsto ha risposto: «sull’inquinamento io ritengo che l’effetto netto di questa operazione sia vicino a zero….». Per compensare tutta la CO2 e lo smog prodotti dal nuovo distretto ci vorrebbero oltre 130.000 alberi di terza grandezza o 20.000 alberi di I-II grandezza (con effetti di rimozione che comincerebbero solo dopo 10-15 anni), serve ovvero un incremento di superficie protettiva di almeno 40-50 ettari di bosco fitto. Questo spazio attorno al Davanzo e a Corso Australia non c’è, anzi, verranno tagliati molti alberi esistenti per fare lo svincolo e i bacini di laminazione, quindi il progetto, in una città già al collasso ecologico, non è sostenibile, né mitigabile o compensabile.

Saremmo ben felici di confrontarci pubblicamente, davanti ai cittadini, con Agenda 21 e Lorenzoni, se mai ci mostrassero i modelli e i calcoli alternativi ai nostri, ma finora l’ingegnere-politico che non vuole fare l’ingegnere ha volutamente schivato il problema con la citata frase sperando che così basti. Un non-modello e una non-stima del’inquinamento, chiaramente funzionali a nascondere il vero impatto devastante del distretto, non sono argomenti accettabili e l’iter, nell’interesse cittadino, si dovrebbe semplicemente fermare, per permettere ulteriori analisi e valutazioni, piuttosto che procedere frettolosamente.

In conclusione, sta ai padovani, eventualmente come ultima ratio con un referendum, decidere quale destino scegliere per la salute propria e dei propri figli, evitando questa mortale catastrofe che Lorenzoni, tradendo in toto il programma elettorale che ha sottoscritto, vuole imporre alla città.

Alessandro Angrilli

Portavoce del Comitato Difesa Alberi e Territorio