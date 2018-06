Manildo alla resa dei Conte

Condividi

«Mi auguro che la città scelga un sindaco, non è una partita nazionale. E’ in gioco il futuro della città, noi mettiamo sul piatto quello che abbiamo fatto sin qui»: Giovanni Manildo, sindaco uscente Pd di Treviso, La Tribuna di oggi. Ha un gran bel problema, il Manildone: la tempistica micidiale col vento gialloverde che soffia da Roma.

In generale elezioni politiche ed elezioni amministrative, come sono quelle in un Comune, non vanno confuse: lo stesso elettore vota secondo logiche ed aspettative diverse, nel primo caso dando una preferenza più vaga, spesso emotiva, in parecchi casi ideologica, appesa a parole d’ordine e promesse magari udite l’ultima settimana prima delle urne, mentre nel secondo la affida alla conoscenza diretta della propria città o del proprio quartiere, del candidato sindaco o consigliere, e talvolta anche delle proposte e dei programmi. Ma nell’attuale frangente, la prepotente affermazione elettorale della Lega salviniana e, ancora più ravvicinato, il varo del nuovo governo con il grillino Giuseppe Conte premier, mettono uno slancio al principale avversario, che si chiama Conte (Mario) anche lui, ed è del Carroccio, tale da non poter non influenzare la percezione dei trevigiani. Se poi aggiungiamo la discesa in campo diretta a Treviso di quell’acchiappavoti vivente che è il governatore regionale Luca Zaia, nonchè l’opportuna moderazione – ma non scomparsa – dell’ottantenne testa calda Gentilini, il leghismo in tutte le sue varianti e declinazioni, governativo-sovranista, zaian-autonomista e Piave-style, è obiettivamente una forza che solo un miracolo potrà contenere, dando una chance a Manildo.

Ma c’è anche dell’altro. Cinque anni fa, quando riuscì a espugnare la cittadella padana per eccellenza, il sindaco di centrosinistra ottenne una vittoria che non era solo politica e amministrativa, ma era anche simbolica. A parti rovesciate e fatte le debite differenze, ebbe lo stesso effetto di quando il centrodestrorso Guazzaloca conquistò la rossa Bologna. Succede però che chi strappa al nemico bandiere così importanti sul piano dell’immaginario, tende a immaginarsi come una specie di genio, di mezzo statista, di abile Metternich. Di qui la spudorata, impudica, grottesca arroganza con cui Manildo (di suo un bravo fiol, intendiamoci) e ancor più qualche suo stretto collaboratore di giunta hanno condotto la nave fino alla meta del 2018. E mica solo verso gli oppositori, di centrodestra piuttosto che pentastellati. No, soprattutto con gli alleati, para-alleati e soggetti della società civile e delle categorie che non erano a priori contro. Lo scontro sulla pedonalizzazione con i commercianti di “Rivivere Treviso” di De Wrachien è l’esempio magno. Ma si potrebbero citare i toni sprezzanti riservati anche ai critici da sinistra.

Ora, è chiaro che dall’altra parte, per quanto anche Mario Conte sia un tranquillo, più Zaia-style che Genty, non c’è il club del tè inglese. Ma il fatto di aver dimenticato che il risultato del 2013 è stato un’eccezione, che non è detto possa essere replicata quest’oggi diventando regola, resta un errore politico gravissimo, da parte di Manildo e dei manildiani. Ai quali, sia chiaro, alcuni risultati amministrativi vanno riconosciuti: mostre, eventi, turismo, debito comunale giù, una certa vivacità serale, sicurezza statisticamente in positivo (ma non psicologicamente). Ma poi ci sono le magagne e i “buchi”, che pesano: l’illuminazione è promessa di questa campagna, la situazione delle fognature in centro storico è sempre da bollino nero, la caserma Serena coi migranti è lì a ricordare le passate rivolte dei migranti, l’ambiente sconta tutto quel che è pignolamente descritto nell’Alfabeto di Italia Nostra, il centro, specialmente durante la settimana, di giorno è vuoto. Alt: su quest’ultimo punto, Manildo dice una cosa sacrosanta, quando ne addebita la colpa alla Fondazione Cassamarca, leggi operazione Appiani. Il presidentissimo dell’ente Dino De Poli, gli ha sferrato un attacco diretto entrando a gamba tesa nella sfida elettorale. Ma, come abbiamo già scritto, in questa partita ha ragione da vendere il sindaco. Conte, invece, svicola e svia, perchè sa che con sè ha da una parte Zaia che la pensa come Manildo, e dall’altra Gobbo, che è vice di De Poli.

Sia come sia, a meno di clamorose smentite da parte dei cittadini di Treviso, ci sa tanto che il bilancio finale sarà pesantemente, e forse decisivamente condizionato dall’onda della politica nazionale. E Manildo, sia pur con poca umiltà, avrà fatto il kamikaze. Combattendo però, bisogna dirlo, fino all’ultimo.