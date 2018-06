Mestre, sequestrato carro attrezzi mentre rimuove auto sequestrata

Condividi

Ieri la polizia municipale di Mestre ha fermato un moldavo che non aveva la patente e la cui auto era già stata posta sotto sequestro da ottobre perché non era assicurata, ma circolava comunque. Una volta arrivato il carro attrezzi per portare via l’auto posta nuovamente sotto sequestro, gli agenti hanno pensato di controllare i documenti dell’autista.

Hanno così scoperto che l’autocarro, condotto da un ucraino, non era assicurato perché si riteneva coperto dall’assicurazione della targa prova del titolare, che però era scaduta. Così è stato sequestrato anche il carro attrezzi.