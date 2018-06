Padova, nasce “Tattoo Academy”: scuola per tatuatori e piercer

Condividi

Nasce a Padova la “Tattoo Artist Academy”, una scuola teorico-pratica promossa dall’Upa per diventare tatuatori e e piercer. «Si tratta della prima scuola italiana che consente di acquisire l’idoneità igienico sanitaria prevista dalla normativa e di formarsi con i principali maestri tatuatori del Nordest che lavorano in Italia e all’estero. Contiamo più di 3 mila tatuatori in Veneto e 600 tra Padova e provincia», spiega il presidente di Upa Formazione, Lino Fabbian, in un articolo di Elvira Scigliano sul Mattino a pagina 27. Secondo uno studio di Confartigianato, in Veneto ci sono oltre 560 mila persone con almeno un tatuaggio, di cui 110 mila solo nella provincia di Padova.