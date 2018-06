Padova, paga in anticipo la escort: lei scappa coi soldi

Condividi

Truffa “hot” in stazione a Padova. Come scrive il Mattino a pagina 30, la vittima è un veneziano di Mira 59enne che aveva conosciuto una escort 21enne nella chat del sito di incontri Social Scout. Dopo aver preso accordi per una notte di passione, l’uomo ha accolto nella sua auto la giovane residente nel Polesine appena giunta in stazione a Padova. A bordo del mezzo il veneziano ha pagato in anticipo la somma pattuita di 500 euro. Poco dopo l’escort 21enne ha chiesto di fermarsi presso una tabaccheria a prendere le sigarette.

Una volta scesa la giovane donna si è però volatilizzata nel nulla lasciando il suo cliente ad attenderla in macchina. Il 59enne, imbufalito per la notte in bianco, ha quindi sporto denuncia per truffa alla Polfer. La ragazza è stata in seguito riconosciuta in una foto segnaletica e durante una perquisizione a casa sua sono stati ritrovati una lista telefonica di nomi maschili, un’agenda per la contabilità e un telefono intestato ad un uomo.