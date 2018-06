«Pensionati custodi di musei? Dalla Rosa offende disoccupati»

Condividi

«Sono preoccupanti le affermazioni di Otello Dalla Rosa, candidato sindaco per il “centrosinistra”; invece di proporre la gestione diretta dei servizi legati a parchi e musei assumendo operai e personale specifico (attualmente sono tutti servizi appaltati al massimo ribasso che celano lavoro nero e sfruttamento), fa di più e di meglio: apre le porte al lavoro gratuito dei volontari e già li individua tra i pensionanti insegnanti (non ex politici con le pensioni d’oro)». Lo dice *protected email* ">CUB Vicenza in un a nota. «E’ una proposta politica che di “sinistra” ha ben poco. Un’offesa per chi sta cercando lavoro, per chi è laureato ed è ancora disoccupato, per i nostri giovani cui viene negato un futuro», conclude la Confederazione Unitaria di Base.