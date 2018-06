Psicosi nel Trevigiano: «bimbi in pericolo, attenti alla Jaguar nera»

Condividi

La psicosi corre su Whatsapp e Facebook. Da qualche ora gira un messaggio in cui si chiede a tutti di tenere gli occhi aperti e di fare molta attenzione. «Poco fa è stata segnalata a Frescada una Jaguar nera con a bordo un uomo di mezza età e una ragazza di colore sulla trentina, che hanno scattato delle foto a due bambini che giravano in bici al parchetto di via Piave, sembra che non sia il primo episodio».

I Comuni coinvolti sono Treviso, Casier, Preganziol, Mogliano e Roncade con un tam tam quasi ossessivo fatto di condivisioni sui social e in chat. Anche le scuole materne hanno diramato un avviso: «urgente, non è una bufala. Ieri hanno tentato di rapire un bambino di 6 anni in bicicletta al parco a Preganziol. Poi hanno provato anche alla scuola dell’infanzia di Casier. Chiedo a tutti la collaborazione in entrata e in uscita sia dalla materna che dal nido. Chiudete il cancello e abbiate un occhio vigile non solo sui vostri bambini. Grazie. La Direttrice».

Il comune di Casier ha scritto su Facebook: «il sindaco e l’amministrazione comunale sono stati informati nei giorni scorsi che sui social network e su WhatsApp c’è allerta, soprattutto fra le famiglie, per la notizia del presunto tentato rapimento di un minore. Sono stati prontamente interessati della questione sia i Carabinieri della locale stazione di Dosson che la Polizia Locale del Corpo Intercomunale di Casier e Preganziol che hanno provveduto a tutti gli accertamenti del caso, non rilevando (anche dalle immagini delle telecamere di sicurezza) nulla di sospetto. Il sindaco e l’amministrazione, pur rassicurando la cittadinanza, chiedono di mantenere la massima attenzione e in caso di sospetti chiamare immediatamente la Polizia di Stato e/o i Carabinieri».

Ph: Di TTTNIS – Opera propria, Pubblico dominio, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7081592