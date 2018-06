Rivoluzione Instagram: video lunghi fino a un’ora

Condividi

Grandi novità in arrivo per Instagram: secondo il Wall Street Journal, il social network presto renderà possibile pubblicare video lunghi. Se al momento il limite è di un minuto, prossimamente potrebbe arrivare addirittura fino a un’ora. Una piccola grande rivoluzione per l’app, che si avvicinerebbe alla piattaforma madre Facebook e al portale video per eccellenza, Youtube. La nuova funzionalità sarebbe concentrata su video in formato verticale, come per le stories.

(Ph. Vistanews.ru)