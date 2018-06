Saluto fascista a scuola, la preside: «sorridevano, non è reato»

Condividi

Al liceo Socrate di Roma alcuni ragazzi sono stati immortalati in una foto di fine anno mentre facevano il saluto fascista, cioè braccio destro alzato. A denunciare il gesto e sollevare le polemiche sono stati degli altri studenti. La preside dell’istituto Milena Nari ha però fatto circolare un documento in cui spiega perché secondo lei i ragazzi non vanno puniti.

«Visto che i ragazzi erano sorridenti e in posa (non avevano dunque volontà di violenza), né hanno testimoniato “la volontà di ricostituzione di organizzazioni fasciste in relazione al momento e all’ambiente”, il saluto fascista va inquadrato tra le libertà di espressione e di manifestazione del pensiero costituzionalmente garantite» si legge nel documento. «Ho fatto riflettere sull’inopportunità del gesto – conclude la dirigente -. Non sussistono i presupposti per effettuare un consiglio straordinario». La Nari fa riferimento a una sentenza del 2014 relativa al saluto romano di alcuni dirigenti di Fratelli d’Italia.

(Fonte: Repubblica.it)

