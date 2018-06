Salvini sale sul tram, passeggeri intonano “Bella Ciao” [VIDEO]

Condividi

Matteo Salvini è salito su una navetta che doveva portarlo a prendere l’aereo per Brindisi, dove doveva recarsi ad un comizio. Appena arrivato a bordo, però, alcuni passeggeri hanno iniziato a cantare “Bella ciao“. Tra questi anche Giuseppe Gelo che ha pubblicato il video su Facebook taggando altri sindacalisti della Cgil e scrivendo: «cantarti in faccia Bella ciao non ha prezzo!!! #Salvinivattene».

Pronta la replica di Salvini: «un Maalox per i compagni della Cgil». La replica di Gelo: «il Maalox l’ho dovuto prendere quando ti ho visto».