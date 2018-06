Un ricercato alla Casa Bianca: arrestato collaboratore di Trump

Condividi

Un lavoratore della Casa Bianca è stato arrestato mentre entrava in servizio. Si è rivelato essere un ricercato per tentato omicidio di primo grado. Il collaboratore 30enne, identificato dai servizi segreti americani come Martese Maurice Edwards (in foto), lavorava per il Consiglio di sicurezza nazionale ed era responsabile della gestione delle risorse, occupandosi delle prenotazioni delle camere, dei pass per i parcheggi e altre questioni amministrative.

I servizi segreti hanno dichiarato che Edwards era oggetto di un mandato di arresto emesso dalla contea di Prince George, nel Maryland, appena fuori Washington. «Edwards è stato prontamente arrestato dagli agenti della Divisione Servizi segreti a un posto di blocco al di fuori del complesso della Casa Bianca», si legge nella nota ufficiale. Come collaboratore esterno Edwards veniva sottoposto a controlli di sicurezza prima di entrare nei terreni della Casa Bianca, e non aveva accesso all’ala Ovest, dove si trovano gli uffici del presidente Trump.

Fonte: CNN

(Ph. Alex Wong)