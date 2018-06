Vasco a Padova, sequestrati 66 biglietti falsi da 8 mila euro

Condividi

12:15 – Ieri sera a Padova è stato il “Vasco Day” in occasione della prima delle due date in programma all’Euganeo in occasione del tour negli stadi “VascoNonStopLive18“. Allo stadio c’erano 45 mila persone per il rocker di Zocca. Fuori, la gente aspettava dal mattino, i parcheggi sono arrivati a costare 20 euro e l’autostrada A4 è stata bloccata. Stasera si replica. La finanza ha sequestrato 66 biglietti falsi, stampati da biglietterie online non autorizzate, per un valore di poco più di 8.400 euro.

Alcuni truffati sono stati accompagnati fuori, mentre altri hanno potuto assistere al concerto. Nel mirino delle fiamme gialle anche 745 prodotti di merchandising contraffatti e 334 grammi di marijuana. (Fonte: Ansa 10:31)