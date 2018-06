Veneto Strade, Regione sale al 71% e ottiene il controllo

Condividi

Si è conclusa oggi l’operazione di acquisizione da parte della Regione Veneto del 41,42% del capitale sociale di Veneto Strade, portando così la propria partecipazione al 71,42%. Lo rende noto il vicepresidente della giunta regionale, Gianluca Forcolin, che ha fra le sue deleghe anche le partecipazioni societarie, ricordando che tutto parte dall’art. 1 del collegato alla legge regionale di stabilità 2018, che autorizza a procedere in tal senso al fine di avere il controllo della società. A cedere la propria partecipazione societaria sono le Province di Belluno (che cede il 5%, ma rimane socia al 2,14%), Verona (7,14%), Rovigo (7,14%), Vicenza (7,14 %), A4 Holding (5%), Autostrade per l’Italia (5%) ed Autovie Venete (5%). È prevedibile la successiva cessione nelle prossime settimane anche da parte di Società delle Autostrade Serenissima (5%).

«Per effetto di questa operazione – aggiunge Forcolin – la Regione diventa il socio di controllo di Veneto Strade e può finalmente iniziare il percorso di riorganizzazione societaria, insieme al socio attuale Provincia di Belluno e, in futuro, ad Anas, così come sancito nel protocollo di intesa firmato il 23 febbraio scorso che prevede il possibile ingresso di Anas in aumento di capitale, una volta che sarà dato riscontro a tutte le condizioni poste a base dell’intesa. L’operazione – conclude – fa finalmente chiarezza a livello societario, spostando il baricentro della governance verso la Regione Veneto e i soggetti che erogano i trasferimenti necessari al finanziamento delle spese di gestione delle strade venete non a pedaggio».

(Ph. Shutterstock)