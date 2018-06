«Veneto, troppa burocrazia: Pro Loco a rischio chiusura»

Condividi

Le 550 Pro Loco del Veneto si riuniscono a Quarto d’Altino per la 48esima assemblea che si svolgerà al Crown Plaza Hotel, in viale della Resistenza 18. Come scrive Marta Artico su La Nuova Venezia a pagina 24, l’incontro intitolato “Una legge ad hoc per le manifestazioni temporanee” affronterà il tema del peso della burocrazia sulle attività dei volontari, gravati da costi e responsabilità crescenti.

«Una deriva che, di fatto, rischia di portare alla chiusura delle Pro Loco e delle loro attività – avverte la nota di lancio del meeting – con un danno irrimediabile alla vita sociale delle comunità locali». Alla tavola rotonda parteciperanno l’assessore regionale all’Ambiente, Gianpaolo Bottacin (in foto), il deputato Dario Bond (Forza Italia), Francesca Businarolo (M5S), Andrea Causin (FI), Federico D’Incà (M5S), Franco Manzato (Lega).