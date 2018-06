16enne afghano: «non posso avere cittadinanza, aiutami Mattarella»

Condividi

Gholam Najafi, rifugiato afghano di 16 anni giunto a Venezia nel 2007 dopo un odissea durata 10 anni, ha scritto una lettera al Capo dello Stato, Sergio Mattarella, per chiedere la cittadinanza che non riesce a ottenere per l’assenza di propri documenti nel paese natale. «Veniamo da villaggi e città poverissime e non abbiamo una identità – si legge in uno stralcio della lettera pubblicata in un articolo di Mitia chiarin su La Nuova Venezia a pagina 22 -. Io come afghano, quando vado in Ambasciata per un semplice rinnovo del passaporto, mi sento chiedere documenti dei miei genitori. Ma i miei genitori sono morti senza alcun documento».

«Mi rivolgo a Lei nella speranza che ciò che le Ambasciate, italiana e afghana, e la Prefettura di Venezia non possono fare per la particolarità del mio caso, possa essere affrontato e reso più facile con la serenità di giudizio del Presidente di quello che considero il mio Paese», conclude la missiva rivolta al Presidente della Repubblica. Najafi in Italia ha conseguito la laurea triennale e quella magistrale e ora fa il guardiano notturno.

