20enne vicentina violentata in discoteca

Una studentessa vicentina in vacanza a Palermo è stata violentata durante una serata in discoteca. La giovane, ora è rientrata a casa, ha sporto denuncia anche se l’aggressore ha fatto perdere le tracce da subito. Come scrive Diego Neri sul Giornale di Vicenza a pagina 22, la ragazza aveva raggiunto il fratello maggiore che vive in Sicilia da tempo e una sera, con amici e colleghi, erano andati a ballare in un locale poco fuori dal capoluogo.

Mentre gli altri si divertivano in pista, la vicentina è stata avvicinata da un uomo sui 30 anni che le ha chiesto un accendino in cambio di una sigaretta. Lei lo ha seguito all’esterno, dove è avvenuta l’aggressione. Lo stupratore è poi sparito, scappando nel buio. Quando la studentessa è rientrata in discoteca, sconvolta, è stata accompagnata in ospedale dal fratello, dove è stata accertata la violenza subita.