«4 giorni di coma, ho sconfitto la morte», racconto choc della Stefani

La vicentina Erika Stefani dal primo giugno è diventata ministro degli Affari Regionali per il neo governo Conte. Oggi Il Tempo fa emergere un aspetto della vita passata della Stefani che lascia choccati. Il neo ministro, infatti, nel 2012, fu colpita da un aneurisma celebrale che la mandò in coma.

«Ebbi la sensazione che all’improvviso si fosse spenta la luce. Quando mi sono svegliata è stata come una seconda nascita – spiega Stefani -. Mi sentivo in un dipinto con quadrati di colore, come quelli di Mondrian, che si scioglievano e poi lentamente cominciavano a mischiarsi, è stato piacevole. Quando mi sono svegliata ero rapata a zero perché avevo subito una craniotomia e avevo perso 10 chili. Sembravo uscita da un lager. Quando si sfida la morte e si vince la partita, se per certi versi ci si sente più forti, per altri si è più consci dei propri limiti – conclude -. E si assapora di più la rinnovata esistenza. Che in ogni istante non va mai sprecata».