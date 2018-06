Amministrative Vicenza e Treviso, tutte le informazioni utili

Condividi

Domenica 10 giugno dalle 7 alle 23 si terranno le elezioni amministrative a Vicenza e Treviso per la nomina del sindaco e del consiglio comunale. Lo spoglio delle schede inizierà subito dopo la chiusura delle votazioni. I dati sull’affluenza alle ore 12 e 19 e il totale votanti alle ore 23 di domenica.

Orari di apertura straordinaria degli uffici elettorale ed anagrafe a Vicenza

In occasione delle elezioni per il rilascio delle tessere elettorali (o dei duplicati o rinnovi), o dell’adesivo con indicato il nuovo seggio in cui votare, l’ufficio elettorale sarà aperto sabato 9 giugno, dalle 8 alle 18, e domenica 10 giugno, dalle 7 alle 23. Dovranno recarsi all’ufficio elettorale per il rilascio di una nuova tessera anche coloro che hanno esaurito gli spazi per il timbro che certifica il voto. L’eventuale turno di ballottaggio, nel caso nessun candidato a sindaco ottenga la maggioranza assoluta dei voti, si terrà domenica 24 giugno 2018 sempre dalle 7 alle 23. Anche per il ballottaggio lo spoglio delle schede inizierà subito dopo la chiusura delle votazioni. Per ulteriori informazioni: tel. 0444221430, 0444221432, 0444221429, 0444221433, fax 0444221431, email *protected email*

Orari di apertura straordinaria degli uffici elettorale ed anagrafe a Treviso

L’ufficio elettorale è attivo per il rilascio di tessere elettorali e duplicati in vista delle elezioni amministrative comunali previste per il 10 giugno 2018. L’ufficio si trova in Piazza delle Istituzioni 49/E (tel. 0422 658515). Seguirà i seguenti orari: sabato 9 giugno dalle ore 9.00 alle ore 18.00 continuato, domenica 10 giugno dalle ore 7.00 alle ore 23.00 continuato.