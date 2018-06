“Camionisti in trattoria”, Chef Rubio nel Veronese [VIDEO]

Condividi

Chef Rubio con il suo “Camionisti in trattoria“, nella puntata in onda su DMax ieri sera, è andato alla scoperta del Veneto con l’obiettivo di scovare le più leggendarie trattorie da camionista in compagnia di Enio, Alin e Nene. Il programma si pone l’obiettivo di scovare l’Italia più vera identificando le leggendarie trattorie seguendo il mantra “segui i camionisti, mangerai bene e a poco prezzo“.

Ecco le trattorie visitate dallo Chef Rubio durante la puntata. Al Folzone in via Folzone, Lonato (Brescia); Il Pilotto, in località Mandella, Peschiera del Garda (VR); Coffee Breack in via dell’Industria, Cason degli Ulivi, Rivoli Veronese (a 4,5 km da Affi). Guarda la puntata per scoprire le opinioni dello chef!