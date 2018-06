Campionati del Mediterraneo, Jesolo capitale dell’atletica leggera

Condividi

Atletica leggera protagonista a Jesolo: domani e domenica la città balneare ospita allo stadio Armando Picchi la terza edizione dei Campionati del Mediterraneo under 23, che vedranno competere nelle varie discipline 450 atleti provenienti dalle 28 nazioni aderenti alla MAU (Mediterranean Athletics Union). La rassegna, curata dal comitato organizzatore locale guidato da Vito Vittorio, dalla Fidal e dal Comune di Jesolo con la supervisione della MAU, si disputa con cadenza biennale. Dopo l’edizione inaugurale nel 2014 ad Aubagne, in Francia, e la tappa a Tunisi nel 2016, i Campionati 2018 approdano sul litorale Veneto. «Una scelta non scontata», ha dichiarato il sindaco Valerio Zoggia (in foto) a margine della conferenza di presentazione, che si è svolta questa mattina. «È stato un percorso lungo anni e l’amministrazione si è impegnata per completare i lavori di ammodernamento degli impianti per renderli idonei alla competizione, a partire dalla pista di atletica. Ospitare questa competizione è certamente un vanto per la città e siamo pronti ad accogliere gli atleti per questa due giorni di divertimento e sport».

Numerosa e agguerrita la delegazione azzurra, composta da 80 atleti (40 uomini e 40 donne), nati tra il 1996 e il 2000. Le convocazioni sono firmate dal Direttore Tecnico allo Sviluppo Stefano Baldini, il campione olimpico di maratona di Atene 2004, coadiuvato come sempre dall’assistente DT Tonino Andreozzi e da Gabriella Dorio (in foto). Il capitano della nazionale azzurra, medaglia d’oro alle Olimpiadi di Los Angeles 1984, è fiduciosa sulla condizione atletica dei suoi ragazzi, che «arrivano in gran forma dopo i “Campionati italiani junores e promesse” di settimana scorsa ad Agropoli. È una bella squadra che darà soddisfazioni. L’Italia saprà farsi valere e questa è l’occasione giusta per mettere a frutto il lavoro portato avanti». I Campionati del Mediterraneo Under 23 verranno trasmessi su Rai Sport con quattro ore di sintesi televisiva. La prima giornata andrà in onda martedì 12 giugno, dalle 14.45 alle 16.45; la seconda giornata sarà trasmessa mercoledì 13 giugno, dalle 14.45 alle 16.45.