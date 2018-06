Consiglieri M5S del Vicentino: «ci dissociamo da Ferrarin»

Condividi

Pubblichiamo la nota dei consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle del Vicentino.

I consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle della Provincia di Vicenza, unitamente alla consigliere uscente Liliana Zaltron, con la presente prendono le distanze dalla posizione di Daniele Ferrarin che ha dichiarato di dare il suo voto a Dalla Rosa, nella tornata elettorale del 10 giugno per il rinnovo dell’amministrazione locale. Ribadiamo con forza a tutti gli elettori, che la posizione ufficiale del Movimento 5 Stelle è quella di non schierarsi a favore di una lista rispetto ad un’altra. Il Movimento 5 Stelle è portatore di una logica di cambiamento che comporta il superamento di un’ideologia politica fondata sull’ormai vetusto dualismo tra destra e sinistra, alla quale il consigliere Ferrarin sembra ancora evidentemente ancorato.

Comprendiamo e condividiamo il dispiacere e la delusione del collega consigliere Ferrarin per la mancata certificazione della lista da parte dello Staff che ha comportato l’assenza del Movimento nella competizione elettorale. Tuttavia riteniamo scorretto che egli si avvalga del suo ruolo di consigliere per comunicare una posizione personale che potrebbe essere erroneamente interpretata come la posizione ufficiale del Movimento 5 Stelle. Proprio perché non è una forza politica legata a mantenere delle poltrone, informiamo i cittadini di Vicenza che, anche se non sarà presente nella scheda elettorale, il Movimento 5 Stelle continua a essere attivo in città grazie al lavoro di numerosi attivisti che per anni hanno sostenuto le iniziative dei colleghi consiglieri uscenti.

In qualità di consiglieri comunali della provincia vicentina rinnoviamo l’invito a tutti i cittadini di Vicenza di iniziare ad assumersi un impegno politico accanto agli attivisti perché il cambiamento diventa possibile qualora non si limiti a una semplice spunta su un simbolo nella scheda elettorale ma grazie a una reale partecipazione civica, interessandosi a tutte le scelte che ogni amministrazione comunale compie sul proprio territorio di competenza.

I consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle

Per Vicenza, Liliana Zaltron

