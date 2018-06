Crac BpVi, Variati: «ho perso 20 mila euro»

Condividi

Il sindaco uscente di Vicenza Achille Variati ha annunciato in una conferenza stampa di avere pronto un dossier ricco di documentazione da lasciare in eredità al prossimo sindaco, che con questi documenti potrà presentare nella prossima udienza del processo BpVi istanza per costituire il Comune parte civile per danno d’immagine. Come scrive Matteo Bernardini sul Giornale di Vicenza a pagina 15, il motivo per cui il Comune non si è ancora costituito parte civile, che ha suscitato anche critiche, è secondo Variati proprio la mancanza di una documentazione adeguata a dicembre, quando si sarebbe potuto presentare istanza. Ora invece secondo Variati è possibile dimostrare il danno e quantificarlo in circa 140 mila euro per poter chiedere un risarcimento.

«Nel settembre dell’anno scorso la giunta aveva affrontato il tema della costituzione di parte civile – ha spiegato Variati -. Qualche mese dopo, a dicembre, l’Avvocatura aveva espresso parere favorevole a questo passaggio con la raccomandazione di rendere l’eventuale costituzione ancora più incisiva inserendo una documentazione maggiormente approfondita. Qui si sta parlando della più grande tragedia vissuta dal nostro territorio dalla fine della guerra – prosegue il sindaco -. Ci riteniamo parte lesa. Lo siamo tutti. Anch’io, personalmente, ho dovuto fare i conti con quanto accaduto alla banca visto che ho perso circa 20 mila euro. Per me una cifra importante». Nelle udienze del 16 e del 21 giugno però il Comune non potrà più costituirsi parte civile. Il prossimo sindaco dovrà eventualmente aspettare la prima udienza a carico degli ex vertici di BpVi, se il giudice ne deciderà il rinvio a giudizio.