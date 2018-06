Dazi Usa, Ue: «contromisure in arrivo da luglio»

Condividi

La Commissione europea ha deciso di avviare le procedure per l’attivazione delle contromisure ai dazi Usa verso le importazioni di acciaio e alluminio. Da luglio entreranno in vigore i dazi Ue su alcuni “prodotti simbolo” come i jeans Levi’s o le moto Harley Davidson. Lo ha annunciato il vicepresidente della Commissione Maros Sefcovic. Ora la parola passa agli Stati membri per l’approvazione. Le misure interesseranno anche barche, burro di arachidi e altri prodotti tessili. Una risposta dura alla politica commerciale di Trump, per riequilibrare in parte il danno economico subito dall’Unione Europea, stimato in 6,4 miliardi di euro.

Fonte: Repubblica

(Ph. Shutterstock)