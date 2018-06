Di Battista restituisce assegno parlamentare da 43 mila euro [VIDEO]

Condividi

L’ex parlamentare del M5S Alessandro Di Battista ha postato sul suo profilo Facebook un video in cui la moglie allatta il piccolo figlio Andrea. In diretta ricevono la notifica del bonifico da 43 mila euro per la liquidazione della sua attività da parlamentare, ma lui annuncia che restituirà quei soldi.

«Se facessero lo stesso anche tutti i trombati del Pd – ha aggiunto nella didascalia del post – avremmo 12 milioni per le piccole e medie imprese, cioè posti di lavoro».