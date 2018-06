«Elezioni Vicenza, “estremisti” di destra staranno alla finestra»

Condividi

Il Movimento Italia Sociale Vicenza, non sarà presente con il proprio simbolo sulla scheda elettorale e non esprimerà candidature in altre liste. Lo conferma con una nota il portavoce del movimento di estrema destra Gian Luca Deghenghi. «Posso confermare che il Mis Vicenza non è impegnato in alcun modo nelle elezioni del prossimo 10 giugno. Nessuno tra i candidati a sindaco riscuote il nostro interesse e siamo indifferenti alle chiacchiere propagandistiche dei due principali concorrenti, Otello Dalla Rosa e Francesco Rucco.

La dichiarazione di disimpegno, continua Deghenghi, ha il fine di smentire «le voci su una presunta strategia di alcune frange della destra cittadina impegnate a far veicolare propri candidati dalla coalizione pro-Rucco (…) Ci chiamiamo fuori da una campagna elettorale deprimente per toni e contenuti, all’insegna del moderatismo a tutti i costi e della mediocrità, che non produrrà , quale che sia l’esito del voto, la svolta politica necessaria ad una città in costante discesa verso il degrado e fortemente provata sotto il profilo sociale ed economico. Nessun pericolo di derive fascistoidi a Vicenza, dunque, a meno di voler dar credito al ridicolo dossier che vorrebbe alcune liste di centro-destra pullulanti di nazi-fascisti.