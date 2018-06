Ferrarin (ex M5S) per Dalla Rosa: endorsement de che?

Condividi

Il consigliere comunale uscente del Movimento 5 Stelle di Vicenza, Daniele Ferrarin, ha finalmente fatto coming out: voterà e invita a votare il candidato sindaco del centrosinistra, Otello Dalla Rosa. L’ha detto chiaramente oggi, a tre giorni dal voto di domenica 10 giugno, in un’intervista al Giornale di Vicenza. Tuttavia, chi lo conosce da tempo, cioè da quando era un consigliere di circoscrizione di centrosinistra, sa che il suo cuore ha sempre battuto più di qua che di là. Autosospesosi dal Movimento dopo che il misterioso “staff” aveva cancellato in un colpo la candidatura di Francesco Di Bartolo, vietando così alle comunali vicentine il marchio grillino, adesso annuncia di andarsene definitivamente, sfogandosi per il comportamento della centrale casaleggista. Che, per la verità, è sempre stato il medesimo in tutti questi anni. Mossa geniale, quella di abbandonare il Movimento per parlare a nome del Movimento.

Ma lasciamo Ferrarin al suo destino, e mettiamo pure da parte il silenzio dell’altra esponente pentastellata in città, Liliana Zaltron (che l’affondamento della candidatura Di Bartolo invece non ha smosso di un plissé). Concentriamoci invece sulle conseguenze dell’endorsement per Dalla Rosa. Il quale, bontà sua, marca e rimarca che le amministrative non sono le politiche, chiarissima spia che ha un fottuto timore che al contrario queste amministrative siano sommerse dalle condizioni politiche generali, cioè dalla marea gialloverde. Ecco, focalizziamo ancora, per l’esattezza sul giallo. Sul M5S. Mentre a Treviso è il verde a dar maggior pensiero al sindaco ricandidato Giovanni Manildo (Pd), a Vicenza è l’altro colore che, per esempio secondo il coordinatore politico di Dalla Rosa, Giacomo Possamai, farà la differenza. Quindi, verrebbe da pensare che l’appoggio di Ferrarin dovrebbe dare una spinta e infondere un pacchetto di voti, magari decisivo, ad un centrosinistra che si sente – anche se in pubblico non può ammetterlo – in rincorsa rispetto al centrodestra di Francesco Rucco.

Non è detto sia così. Primo, perchè Ferrarin non controlla chissà quanti consensi. E non potrebbe neppure averne, non essendo il M5S un partito organizzato, nè dispondendo i suoi ras locali di cerchie di peones militarizzati. La sua rappresentatività, esattamente come quella della Zaltron o come quella di qualunque altro, è molto relativa. Per non dire quasi nulla, ora che è pure fuori. Secondo, perchè l’elettorato grillino è caratterizzato da un sentimento, o meglio da un risentimento (socio-psicologico, non stiamo dando giudizi etici), che l’ha portato fin qui a posizionarsi sempre all’opposizione, contro, sulle barricate della protesta e del rifiuto. Detta in parole più semplici, all’elettore medio del Movimento viene naturale votare per mandare a casa chi c’era finora al governo, quindi anche di una città, piuttosto che scegliere la continuità. Il suo voto è sempre stato più politico, che amministrativo. E difatti, alle amministrative le liste pentastellate hanno storicamente raccolto, e seguono a raccogliere, risultati molto più magri che alle elezioni nazionali.

Perciò, di quella porzione di vicentini “gialli” che non diserteranno a priori le urne, ci sarà a sua volta una parte che col fischio che darà la sua preferenza al centrosinistra, pur con tutti gli sforzi di Dalla Rosa di essere (o apparire) diverso da Variati e dal suo lungo decennio di sostanziale anestesia e quietismo rumoriano. A maggior ragione, poi, se ci aggiungiamo il clima di benevolenza che in questo momento attraversa il M5S nei confronti della Lega, che a Vicenza sostiene convintamente Rucco (semmai, qualche vecchio indomito antiberlusconiano di fede cinque stelle potrebbe farsi qualche problema di coscienza a virare sull’ex pidiellino perchè qui fra i piedi c’è Forza Italia).

Insomma, non è affatto automatico che la benedizione di un grillino, che non è nemmeno più grillino, porti qualcosa, e qualcosa di bene, al centrosinistra. Anzi noi, fossimo in Dalla Rosa, dopo aver letto Ferrarin stamane ci saremmo toccati le parti basse.