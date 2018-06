G7 Canada, Conte con Trump: «Russia torni in G8»

Condividi

Il premier italiano Giuseppe Conte è in Canada per il G7. Incontrerà anche il presidente americano Donald Trump, che ha dichiarato che la Russia dovrebbe tornare tra i “grandi“, riformando così il G8. «Sono d’accordo – ha scritto Conte su Facebook – è nell‘interesse di tutti».

«La Russia dovrebbe essere al meeting, dovrebbe far parte di esso» ha detto Trump ai giornalisti prima di partire. Ma il Cremlino fa sapere che per il momento ha in mente «altri formati» e non è interessata a rientrare nel gruppo dei grandi leader della Terra, da cui era stata esclusa 4 anni fa da Obama per l’annessione della Crimea. Oggi Conte vedrà anche Merkel e Juncker, che invece avallano le sanzioni e l’esclusione. Per il futuro quindi occhio all’asse Conte-Trump-Putin, con Macron che potrebbe fare da ago della bilancia.

