Gay Pride a Siena, governatore Toscana: «portateci i bambini»

“Per orgoglio e per amore” è il titolo del “Toscana Pride” che si terrà sabato 16 giugno a Siena con corteo in partenza da Piazza del Campo. Il governatore toscano Enrico Rossi, uscito nel 2017 dal Pd per fondare assieme a Bersani “Articolo 1”, poi confluito in “Liberi e Uguali”, forse per rispondere alle recenti dichiarazioni del ministro della Famiglia Fontana, ha detto che la manifestazione per i diritti di gay e lesbiche «è bella».

«Sui diritti civili nessun arretramento – ha detto Rossi -. Il “Toscana Pride” è una bella manifestazione a cui ho preso parte più volte. Invito i cittadini a partecipare ed a portare anche i bambini».

(Fonte: Corrieredisiena.it)