Ikea a Verona, ora Sboarina disponibile a «altre soluzioni»

Condividi

Dopo lo stop del Comune al nuovo stabilimento di Ikea a Verona e la replica piccata della multinazionale, il sindaco Federico Sboarina chiarisce la sua posizione. «È emersa una novità – rivela il primo cittadino in un articolo di Enrico Giardini su l’Arena a pagina 12 –. Un manager di Ikea ha dichiarato che l’azienda è disponibile, al posto del centro commerciale, a valutare soluzioni diverse vicino al centro vendita di mobili, come un parco divertimenti o un centro sportivo. Ne prendiamo atto, ma in ogni caso queste strutture non potranno essere alla Marangona».

Il progetto iniziale di Ikea prevedeva infatti un centro del mobile da 40 mila metri quadrati più un centro commerciale generico da 80 mila proprio accanto. Sboarina si dichiara favorevole al primo ma contrario al secondo. «Restiamo favorevoli a valutare ipotesi – conclude il sindaco -. Stiamo esattamente applicando il nostro programma. E ricordo che il 77 per cento degli elettori veronesi, cioè tutti tranne quelli per l’area tosiana, si erano di fatto schierati contro i centri commerciali».