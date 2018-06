«Macchè Parco della Pace, a Vicenza serve pista d’atterraggio»

Condividi

«L’amministrazione uscente, a tre giorni dalle elezioni, ha vergognosamente assegnato l’appalto per la realizzazione del così detto Parco della Pace, il mausoleo di Variati. Hullweck ha il teatro comunale e lui poverino doveva restare senza?». Così in una nota, la candidata sindaco di Vicenza Franca Equizi (Grande Nord) boccia i progetti dell’attuale amministrazione per l’area accanto alla base Usa Del Din sorta sull’area dell’ex aeroporto civile Dal Molin. «Vicenza – spiega – abbisogna di una pista di atterraggio per i voli ambulanza, per la scuola di volo, per lo storico Aero Club “Ugo Capitanio”, per la fiera, ma serve soprattutto in caso di calamità».

«Il progetto attuale, con la nostra amministrazione, sarà modificato come segue senza aggiungere una goccia di cemento – prosegue la candidata sindaco -: inserimento di una pista di atterraggio in erba (…); predisposizione di un’area atta ad accogliere i cittadini in caso di eventi calamitosi e, eventualmente, anche la sede della Protezione Civile (…); ritorno dello storico Aero Club “Ugo Capitanio” e, conseguentemente, anche della scuola di volo (…); realizzazione del museo dell’aria (…);. mantenimento dell’uscita secondaria della Ederle 2 in Via Sant’Antonino e conseguente stralcio della bretella prevista in Strada di Lobia. Le varie amministrazioni passate – conclude Equizi – non sono state finora in grado di garantire la sicurezza nei parchi esistenti figuriamoci cosa accadrà qui in futuro e quante spese per la gestione e la manutenzione pagheranno cittadini. Con noi non saranno mai sprecati in questo modo i soldi dei contribuenti. Vicenza ha ben altre emergenze».