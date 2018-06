Meloni minacciata di morte: «matrice islamica»

Condividi

In calce a un suo video dove teneva un comizio Giorgia Meloni di Fratelli d’Italia ha ricevuto un commento che suona minaccioso: «stai a tenta non ti sparano». Lo rende noto la stessa deputata che aggiunge: «mi devo preoccupare?». Considerando l’italiano stentato, il senso del commento probabilmente era: «stai attenta o ti sparano».

«Gravissime le minacce di morte arrivate a Giorgia Meloni su Facebook da un profilo che sembrerebbe avere una matrice islamica – ha commentato il collega di partito Ignazio La Russa – . Chiediamo l’intervento immediato del ministero dell’Interno per verificare l’identità di questa persona – ha aggiunto -, capire se è presente sul territorio nazionale e valutare se esistono i presupposti per una sua espulsione dall’Italia». L’uomo a quanto pare lavora in provincia di Trapani e vive a Marsala.

