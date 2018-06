Morto Segalini, diresse “La Fenice” di Venezia

Condividi

Lunedì si è spento a Parigi all’età di 73 anni il maestro Sergio Segalini, ex direttore del teatro “La Fenice” di Venezia dal 2003 al 2006. La notizia è stata prima diffusa dai media francesi e poi confermata dallo stesso teatro, che esprime profondo cordoglio per la famiglia. «Il ricordo di Sergio Segalini, grande conoscitore della musica e del canto e intellettuale di vaglia – ha dichiarato Fortunato Ortombina, sovrintendente della “Fondazione Teatro La Fenice” – lo associo al giorno in cui, sotto la sua direzione artistica, la Fenice è tornata a vivere con la mitica Traviata che è divenuta simbolo della rinascita del nostro Teatro.

«Il suo contributo – conclude Ortombina – è stato fondamentale per realizzare quell’impresa straordinaria». Segalini era originario della provincia di Piacenza. Ha poi studiato e vissuto in Francia. A Venezia portò anche il “Maometto” di Rossini. (Fonte: Ansa 07/06 19:21)

(Ph: Instagram – Arnaud Kientz)