Offende preside in chat, figlia espulsa da scuola

Condividi

Una mamma si è lanciata su WhatsApp in commenti da gossip sulla direttrice dell’asilo privato frequentato dalla figlia di 4 anni. Lo ha fatto in una chat con altre mamme della stessa scuola. Alcuni dei suoi commenti come «ha un flirt segreto» o «ma chi vuoi che se la pigli» sono stati ritenuti offensivi dalla direttrice che evidentemente è venuta a conoscenza del contenuto della chat, alla quale erano iscritte molte persone legate all’istituto.

A farne le spese la bimba che è stata espulsa «per giusta causa». Anche l’altro figlio della donna, più piccolo, ha pagato i peccati della madre venendo escluso dalle liste di iscrizione. Il caso è diventato politico nel momento in cui il consigliere leghista Daniele Belotti ha presentato all’istituto una richiesta di chiarimenti «per trattamento ritorsivo e spropositato» chiedendo un po’ di comprensione almeno per la bambina, a suo dire umiliata davanti ai compagni di classe e danneggiata dal dover cambiare scuola.

(Fonte: Milano.corriere.it)