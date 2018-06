Padova, ex Gramigna rioccupa sede sgomberata

Condividi

È di nuovo braccio di ferro fra Infospazio Chinatown e Ater. Come scrive Serena De Salvador sul Mattino a pagina 30, dopo lo sfratto forzato del 12 aprile scorso, l’associazione ha rioccupato la sua sede storica di via Varese in zona Palestro a Padova. Non sono infatti andate a buon fine le contrattazioni sul pagamento dell’affitto con il proprietario dello stabile (Ater) e così i militanti vicini all’ex centro sociale Gramigna hanno deciso di riprendere possesso della struttura che nel mentre era stata data ad un’associazione vicina alla Lega.

(ph: Facebook – Infospazio Chinatown)