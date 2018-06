«Reddito cittadinanza al Sud è follia: paghi gente che sta sul divano»

Condividi

Flavio Briatore, intervistato durante la puntata di ieri sera de La Zanzara su Radio 24, non si è certo risparmiato nei commenti sul nuovo governo guidato da Conte. A fargli venire più di qualche perplessità è soprattutto il reddito di cittadinanza, in maniera particolare se destinato a chi vive al Sud. «Se adesso danno pure un reddito di cittadinanza, questa mi sembra una follia vera. Per me è una follia perché paghi la gente che sta sul divano. Sul divano ci sono già gratis, poi addirittura li paghi. Prenderanno il divano a due piazze». Sugli investimenti previsti per il Meridione altra stoccata di Briatore: «no, non ci sono le condizioni, non ci sono le infrastrutture. Ci sono difficoltà enormi. La gente non ha voglia, e chi ce l’aveva è andato via dal Sud».

Sul nuovo governo, invece, l’ex manager di Formula Uno ha parole positive: «mi sembra ci sia molto entusiasmo. Mi sono simpatici sia Salvini che il grillino, lasciamoli fare. Faccio il tifo per loro, certo. Come dovrebbero fare tutti». Approva anche le idee su immigrazione «ha ragiona Salvini quando dice che i clandestini bisogna bloccarli prima che arrivino. Bisogna bloccare i barconi, ormai sappiamo da dove partono». e fisco: «la flat tax è da fare subito, immediatamente, subitissimo. Se premia i ricchi va bene perché vuol dire che se uno risparmia con la flat tax, investe più nell’azienda e crea più posti di lavoro».