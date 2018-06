Rucco, il tuo problema non sono i “fasci”: è Forza Italia

Condividi

Altro che candidati colpevoli di aver scritto qualche indecente, ma in pratica irrilevante boiata fascista, o di aver messo qualche like a battute di dubbio gusto: il vero scandalo è che a Vicenza siano catapultati nelle liste esponenti politici che non sono vicentini, e che con Vicenza non hanno mai avuto niente a che spartire. Non stiamo parlando tanto di Roberto Ciambetti, il presidente del consiglio regionale da Sandrigo capolista della Lega, che solo con la nuova legge elettorale varata da Zaia può dire di aver sfangato l’incompatibilità fra l’attuale ruolo a Venezia e il futuro posto in consiglio comunale: almeno il Robertone, anche se le spara grosse, è di queste parti, è stato in Provincia, conosce la città. Almeno.

Stiamo parlando, invece, di Elisabetta Gardini, che ricopre quello di capogruppo di Forza Italia niente meno che al Parlamento Europeo (in scadenza l’anno prossimo, sottolineiamo), e che oggi, ogni tanto, plana sul capoluogo berico per fare quel po’ di campagna elettorale che giustificherebbe la scelta del suo partito di averla inserita in cima ai candidati consiglieri azzurri. Non è neanche tecnicamente colpa sua, poraccia: quel che con esagerazione chiamiamo partito, il suo, non avendo uomini – e nemmeno più donne – da offrire in pasto al popolo, l’ha incasellata a Vicenza e pure a San Donà di Piave, una pezza qua e un rattoppo là, per disperazione. Merito di Renato Brunetta, ottimo e valente stratega veneto di Forza Italia; e in subordine di Matteo Tosetto, tenente di campo sotto i Berici.

Perciò potrà anche avere le migliori idee di questo mondo (il gattile comunale, rivedere la convenzione del canile in Gogna e, sic, l’istituzione di un ufficio di coordinamento per la tutela delle specie animali: ma insomma Gardini, che si mette a fare, la Brambilla?), o magari potrà proporne pure altre sulla carta utilissime, ma che non si capisce bene come e attraverso chi potrebbero funzionare (lo «sportello europeo per riportare a casa i nostri soldi dall’Europa»), ma il punto è che in un’elezione amministrativa e locale, a essere candidati per un Comune dovrebbero essere, per buona norma, regola e buonsenso, cittadini di quel Comune. O per lo meno persone che, con quel tal Comune, hanno avuto e hanno a che fare.

Oibò, candidato sindaco Francesco Rucco, sappiamo che, partito bene da ribelle ai partiti, dovendo incamerare il consenso di Forza Italia e Lega hai dovuto ingoiare il rospo di candidature dall’alto, come si faceva ai bei tempi della partitocrazia. Ma ti fa più male una Gardini che “Vicenza ai Vicentini”. Più Berlusconi, di De Marzo o Boschiero. E tu questo lo sai bene. (Non lo sanno, invece, le anime belle che suonano il trombone della crociata antifascista: vedendo fascisti ovunque, a loro le tare vere sfuggono sistematicamente. Allargando la visuale del trombonismo, si legga ad esempio quanto scrive, benissimo e centrando il punto, Freccero sul Manifesto).

Ps: a proposito di Berlusconi. Fior da fiore dall’intervistona a tutta pagina sul GdV di ieri: «Noi siamo l’Italia operosa, concreta, fatta di imprenditori e di lavoratori, di professionisti, artigiani, commercianti, agricoltori: l’Italia che lavora e che crea lavoro, che allo Stato chiede più sicurezza e meno vincoli, più infrastrutture e meno tasse. Noi siamo quest’Italia perbene, oggi forse confusa, smarrita, delusa, ma che rappresenta la maggioranza degli italiani. Un popolo che non vuole liti, vuole soluzioni vere, concrete, realizzabili non soltanto a parole. Per questo centro-destra c’è uno spazio enorme, anche come argine contro il pauperismo, l’invidia e l’odio sociale, lo statalismo, il giustizialismo». E niente, fa già ridere così.

(ph: Giorgio Di Cerbo, da comunicato stampa di Elisabetta Gardini)