«Rucco o Dalla Rosa? Entrambi simbolo di pochezza e ipocrisia»

«Staremo a guardare, indifferenti a quello che sarà l’esito elettorale di questa campagna priva di contenuti e alimentata da polemiche sterili e lontane dai problemi della città». Queste le parole rilasciate da Daniele Beschin, portavoce di Forza Nuova Vicenza.

«È evidente che la nostra presa di posizione, indifferente a chi dei due vincerá, non è invece indifferente circa i candidati consiglieri. Abbiamo individuato una persona che, grazie ai nostri voti andrà in consiglio comunale e questa sarà la nostra vittoria – spiega Beschin -. Dal giorno dopo le elezioni, la nuova giunta comunale dovrà fare i conti con noi, saremo portatori delle istanze dei cittadini, di fronte a Rucco o Dalla Rosa non ha importanza. Delle loro promesse piene di retorica non sappiamo che farcene».