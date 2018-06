Salvini: «favorevole alla reintroduzione della naja»

Condividi

Matteo Salvini, vicepremier e ministro dell’Interno, al suo arrivo a Palazzo Chigi alla domanda se verrà mantenuto il servizio civile, ha risposto: «io sono personalmente favorevole alla reintroduzione del servizio militare, non solo al mantenimento del servizio civile. Questa – ha precisato – è una posizione personale che non c’è nel contratto e non impegna il governo».

Qualche settimana fa in Veneto era stata illustrata una proposta di legge statale per ripristinare la naja obbligatoria per uomini e donne di 8 mesi (clicca qui per leggere).