«Sono un alieno dell’anno 6491», la macchina della verità gli dà ragione [VIDEO]

Condividi

Si chiama James Oliver e da tempo afferma di essere un alieno rimasto bloccato sulla Terra in seguito a un guasto della sua navicella spazio-temporale. Il canale YouTube ApexTV lo ha sottoposto al test della macchina della verità, dal quale è risultato che ciò che dice è vero. Certo, il test potrebbe essere stato falsato – la telecamera non inquadra il monitor del computer -, oppure chissà, magari James si è calato a tal punto nel personaggio da riuscire a ingannare la strumentazione. Fatto sta che quando afferma, con la voce camuffata e il volto oscurato, «sono un viaggiatore del tempo» la macchina della verità dà esito positivo.

James ha spiegato che da dove viene «gli anni sono più lunghi», perché il suo pianeta «è più lontano dal sole del vostro». E il suo anno di provenienza, ribadisce davanti alla macchina, è il 6491. Quando gli viene chiesto se abbia incontrato altri alieni, risponde: «Personalmente? Diverse volte. Il termine “alieno” significa da un altro mondo, quindi tecnicamente ne sto incontrando uno proprio ora». In passato, l’alieno del futuro aveva messo in guardia sulla possibile eruzione del vulcano Yellowstone: «è in ritardo da circa 600.000 anni e un’eruzione devasterebbe gli interi Stati Uniti, rilasciando una quantità enorme di polveri nell’atmosfera».