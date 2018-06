Tav Bs-Vr, Zaia vs Toninelli: «nessuno la intralci»

Condividi

Dopo il via libera di Rfi e Cepav del primo lotto del cantiere della Tav Brescia-Verona, sale la tensione tra Lega favorevole all’opera e Movimento 5 Stelle che è invece contrario. Come scrive Silvia Maria Dubois a pagina 2 del Corriere del Veneto, il governatore del Veneto, Luca Zaia, ha espresso ieri la sua soddisfazione per l’inizio dei lavori previsti entro fine anno: è una «rivoluzione trasportistica (…) Una decisione che il Veneto attendeva da tanto, troppo tempo (…) la Tav modificherà radicalmente le abitudini di spostamento delle persone e consentirà alle imprese di contare su consegne meno costose, ma anche più rapide e sicure (…) Non resta che augurarsi che i lavori comincino davvero quanto prima – chiosa Zaia – e che non subiscano intralci».

Ma la doccia fredda arriva direttamente dal ministero delle Infrastrutture ora guidato da Danilo Toninelli del Movimento 5 Stelle: «queste opere, come il tratto Brescia-Verona dell’Alta Velocità e la stessa Pedemontana saranno soggette ad un nuovo scrutinio e ad una project review rispetto al rapporto costi-benefici – ha dichiarato ieri il neo ministro – Ma verrà valutato tutto: l’aspetto economico, quello ambientale e anche quello sociale». Il ministro ha inoltre annunciato un sopralluogo nei comuni interessati dalla tratta.

(ph: Facebook – Danilo Toninelli)