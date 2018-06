Treviso, Imoco volley da Conte. Manildo: «senza stile»

Condividi

Fa discutere a Treviso la conferenza stampa organizzata alla Loggia dei Trecento dalla squadra di pallavolo campione d’Italia Imoco Volley in apparente sostegno al candidato sindaco di centrodestra Mario Conte. Come scrive Silvia Madiotto sul Corriere del Veneto a pagina 5, all’appuntamento davanti ai simboli delle liste di Forza Italia, Lega e liste civiche erano presenti, oltre a Conte, anche i due co-presidenti delle Pantere, Pietro Maschio e Piero Garbellotto.

«Che caduta di stile», ha commentato il Comune guidato dal sindaco uscente di centrosinistra Giovanni Manildo. Ma Garbellotto rassicura che l’evento congiunto con il comizio del centrodestra serviva solo a presentare la nuova giocatrice di origini campane Valentina Tirozzi: «siamo stati invitati, l’Imoco scende in campo solo quando si parla di sport e di valori (…) tre anni e mezzo fa abbiamo presentato la squadra in piazza dei Signori assieme al sindaco Manildo (…) non c’è alcuna malizia».

(ph: Facebook -Imoco Volley)