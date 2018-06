«Venezia, 30 milioni di turisti all’anno: risorsa o distruggono la città?»

Condividi

Report, il programma in onda su Rai 3, lunedì sera parlerà di Venezia e della morsa di turismo che la attanaglia da sempre. In un anno si contano 30 milioni di visitatori, tutti emozionati e impazienti di visitare una città unica al mondo. Ma dal sogno alla realtà questo è il risveglio: turisti ammassati e incastrati gli uni con gli altri nelle calli mentre i canali vengono ingolfati da gondole e taxi.

«L’economia di Venezia ruota tutta intorno al turismo, è una risorsa, ma allo stesso tempo sta uccidendo lentamente la città e la sua identità. Cosa resta oggi di Venezia? La facciata, le pietre, ma non l’anima. Cosa stanno facendo oggi le istituzioni per salvaguardarla? E per tutelare quello che è un patrimonio dell’umanità Unesco?». Saranno queste le domanda alle quali Report cercherà di dare una risposta.