Venezia, Peggy Guggenheim: mostra Josef Albers in Messico

Dal 19 maggio al 3 settembre 2018 negli spazi espositivi della Collezione Peggy Guggenheim è allestita la mostra Josef Albers in Messico, a cura di Lauren Hinkson, Associate Curator, Collections, Solomon R. Guggenheim Museum. Il primo viaggio in Messico dell’artista risale al 1935. In questa occasione viene a contatto con la magnificenza delle forme architettoniche dei siti archeologici della Mesoamerica. Poco dopo scriverà all’amico Vasily Kandinsky, con cui insegnò al Bauhaus, «il Messico è senz’altro la terra promessa dell’arte astratta».

«Questa mostra intende mettere in evidenza proprio questi legami – afferma la curatrice Hinkson – tra le forme visive astratte dei dipinti di Albers e le architetture precolombiane. Albers ha sempre sostenuto, nell’arco della sua carriera, che la sua arte doveva “aprire gli occhi”. Così oggi ci auguriamo che questa esposizione possa aprire gli occhi del pubblico, che invitiamo a prendersi del tempo nelle sale espositive, immergersi nella luce che penetra dalle finestre aperte su Venezia, e scoprire quegli aspetti ancora poco noti della vasta produzione dell’artista, comprese appunto, fotografie e foto-collage, qui allestite come una sorta di “collage cinematografici”».

Artista, poeta, teorico, professore di arte e design prima al Bauhaus a Dessau, poi a Berlino, e successivamente, una volta trasferitosi negli Stati Uniti nel 1933, al Black Mountain College e all’Università di Yale, durante la sua lunga carriera Albers ha lavorato con diverse tecniche, dalla pittura all’incisione, dall’arte murale all’architettura. Insieme alla moglie, l’artista Anni Albers, viaggiò spesso in Messico e in altri paesi sudamericani, tra il 1935 e il 1967, visitando i siti archeologici della Mesoamerica, area in quel momento al centro di un rinato interesse nei confronti dell’arte e la cultura precolombiane. Durante le sue visite, l’artista realizzò centinaia di scatti in bianco e nero raffiguranti piramidi, templi, santuari, e raggruppando insieme immagini multiple, stampate in diverse dimensioni su fogli di cartone. Ne risultano fotografie e foto-collage, oggi in mostra alla Collezione Peggy Guggenheim, che rivelano un approccio senz’altro innovativo, e ancora poco studiato, al mezzo fotografico, sottolineando inoltre l’importanza del tema della serialità che ritorna in tutta la sua produzione artistica. Tutti i giorni alle 15.30 vengono offerte visite guidate gratuite alla mostra, previo acquisto del biglietto d’ingresso al museo.

Segnaliamo infine che sabato 9 e domenica 10 giugno ultimo appuntamento con Doppio senso: percorsi tattili prima della pausa estiva e della ripresa a settembre. Il programma del museo inclusivo per adulti e bambini non vedenti e ipovedenti, ma aperto anche per un pubblico vedente, sarà dedicato alla mostra Josef Albers in Messico. Durante la visita tattile condotta da Valeria Bottalico i partecipanti analizzeranno due opere dell’artista tedesco: Variante/Adobe, Fronte Arancione (1948–58) e Omaggio al quadrato (1969), entrambe riprodotte in termoform. Seguirà poi il laboratorio con l’artista non vedente Felice Tagliaferri, che aiuterà a consolidare l’immagine mentale formata di uno dei lavori di Albers fruiti. Come sempre, il sabato (dalle 14 alle 18) è dedicato agli adulti, la domenica (dalle 15) ai bambini dai 6 ai 12 anni. Tutti gli appuntamenti sono gratuiti, fino a esaurimento posti. Per informazioni e prenotazioni: *protected email* / tel. 041.2405401/444.

Doppio senso: percorsi tattili alla Collezione Peggy Guggenheim è realizzato in collaborazione con l’Istituto dei Ciechi di Milano e l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti – Onlus, e gode del patrocinio di ICOM Italia (International Council of Museums). Il programma è reso possibile grazie al contributo di The Gordon and Llura Gund Foundation, Fondazione Araldi Guinetti, Vaduz e Kirsh Foundation.