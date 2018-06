Vicenza, Ferrarin: «lascio M5S ma continuerò le mie battaglie»

Condividi

Pubblichiamo una nota di Daniele Ferrarin, consigliere comunale uscente del Movimento 5 Stelle di Vicenza.

Domenica 10 giugno cesserò di essere portavoce – consigliere comunale del M5S a Vicenza e, allo stesso tempo, uscirò anche dal M5S. La vicenda della mancata certificazione della lista a Vicenza non può non avere delle conseguenze così estreme. Il grave danno arrecato alla città, e non ai singoli, sarà tra non molto sotto gli occhi di tutti. Non aver più la possibilità di votare il M5S alle prossime elezioni amministrative è stata una scelta ancora priva di una qualsiasi giustificazione che mette in discussione l’equilibrio della democrazia.

Ho il dovere di ringraziare, primo tra tutti, Enrico Cappelletti e tutti coloro che si sono impegnati per la presentazione della lista giudicata non “idonea” da un vertice sconosciuto o conosciuto anche troppo. Dopo i recenti cambiamenti, il M5S si è posto, a mio parere, nel solco del sistema dei partiti tradizionali, niente di scandaloso, ma solo una constatazione che non deve essere taciuta. Assieme ai comitati dei cittadini continuerò le battaglie nel territorio che hanno caratterizzato e, mi auguro, caratterizzeranno, l’azione del Movimento.

La Tav, la Pedemontana Veneta, la Valdastico Nord, la lotta contro l’inquinamento dell’acqua e dell’aria, il ripristino ambientale di Borgo Berga saranno le principali lotte dei prossimi mesi insieme all’attenzione per chi si trova ad essere in una qualsiasi difficoltà economica/sociale: “Nessuno deve rimanere indietro”. I Comitati ci hanno chiesto uno specifico impegno che non gli verrà negato; continueremo ad incontrarci nelle Piazze e nei luoghi di “lotta”. Beppe Grillo ha sempre definito il M5S come un treno in corsa con la possibilità di salire e/o scendere; in questo momento mi vedo costretto a scendere, ma auguro al treno di proseguire la sua corsa tenendo i giusti binari.

Daniele Ferrarin