Vicenza, M5S: «no indicazioni di voto, chi lo fa è contro i nostri principi»

Condividi

«Il Movimento 5 Stelle non fa alleanze elettorali e non dà indicazioni di voto ai propri elettori. Non l’ha mai fatto e non lo farà neppure a Vicenza: chi non l’ha capito e fornisce indicazioni di voto agli elettori del Movimento 5 Stelle dimostra in pieno di non aver compreso i valori della nostra partecipazione alla vita politica dell’Italia». Lo scrivono in una nota i parlamentari e i consiglieri regionali del Veneto in risposta alle esternazioni fatte oggi a mezzo stampa dal consigliere comunale uscente Daniele Ferrarin, che ha annunciato il suo addio al M5S e il suo sostegno al candidato di centrosinistra Otello Dalla Rosa.

«Il Movimento 5 Stelle – proseguono i rappresentanti veneti – si dissocia totalmente dalle affermazioni apparse sulla stampa e in alcuni volantini: sono informazioni contrarie ai nostri principi. Chi fornisce indicazioni di voto non rappresenta, nella forma e nella sostanza, il Movimento 5 Stelle. Il voto appartiene esclusivamente ai cittadini e nessuno si può permettere di dare indicazioni. Gli iscritti, i simpatizzanti e gli elettori del Movimento 5 Stelle devono sentirsi liberi di esprimere il proprio voto nella tornata elettorale di domenica e nell’eventuale ballottaggio che seguirà il primo turno».