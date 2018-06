Vicenza, profugo guarda video Isis in corriera

Condividi

Un africano di 28 anni originario del Burkina Faso e residente in una struttura per profughi nell’Alto Vicentino, è finito nei guai a Vicenza per aver guardato un video che inneggiava alla Jihad sul telefonino. Il ragazzo stava viaggiando su una corriera diretta da Bologna al capoluogo berico quando è stato scoperto da un altro passeggero mentre mostrava il filmato ad altri africani presenti sul mezzo. Allertati da una chiamata al 113, gli agenti di polizia sono intervenuti perquisendo il 28enne e sequestrandogli il cellulare. Ora il giovane rischia la denuncia per terrorismo.

Fonte: Il Giornale di Vicenza