Al diavolo le sfumature di grigio: leggete “Sculacciando la cameriera”

Solo il numero delle pagine dovrebbe farvi tirare un sospiro di sollievo. Più di cinquecento nel caso delle Sfumature (da moltiplicare per tre volumi, uno grigio, uno rosso e l’altro nero), contro le sessanta di Robert Coover in Sculacciando la cameriera, Guanda 2015. Un rapporto di dieci a uno. Se la pensate come quel filosofo secondo cui la verità, se esiste, la si può dire in tre parole, questo è il libro che fa per voi e al diavolo i tomi di E.L. James. Per carità, le Sfumature potete comunque buttarle nel cestino – sporcandolo irrimediabilmente –, ma Coover non ve lo dovete proprio perdere.

Già il titolo dell’opera, Sculacciando la cameriera, è tutto un programma. Un programma che esula, per fortuna, dal solito sadomaso pruriginoso da casalinga repressa – per la quale l’unica cura necessaria non è da ricercare nella letteratura, ma piuttosto nella visita dell’idraulico o del fruttivendolo. Con l’autore statunitense, la musica si fa completamente diversa. Ma andiamo con ordine…

Due protagonisti: una cameriera-domestica e un vecchio. Su di loro non si sa molto di più, se non che la donna è alle sue dipendenze. Lei è goffa e un po’ impacciata, timorata di Dio. Rassettando la casa commette sempre un qualche piccolo, ma imperdonabile – almeno per il suo padrone –, errore (anche se, da un certo momento in poi, non si capisce se di proposito o meno). Lui è anziano e severo, con un senso della gerarchia rigidissimo che sente di dover far rispettare quasi fosse una missione. Al netto di questa sua vocazione-ossessione, l’uomo è tormentato da sogni difficili da interpretare, che gli lasciano sempre un imbarazzante strascico al mattino: una poderosa erezione che la cameriera non può fare a meno di notare immancabilmente.

Da quanto detto sarà facile evincere che questo racconto lungo non è certo l’ideale per femministe nevrotiche, esasperate sostenitrici dell’hashtag #metoo e #quellavoltache. Per loro sono piuttosto consigliati i film di Asia Argento e il crogiolarsi nella paranoia del maschio brutto, sporco e cattivo, violentatore per intima essenza ontologica. Le persone dotate di un cervello – poco importa il loro genere di appartenenza – troveranno invece in Coover uno dei migliori e più provocatori discorsi intorno alla sessualità.

Quest’ultima, come già ci aveva insegnato De Sade, in una lezione che partendo da lui passa attraverso Leopold von Sacher-Masoch (da qui il termine “masochismo”) e Pascal Bruckner, è un discorso complesso, oscuro e sfaccettato. Ma, più di tutto, il godimento è inconciliabile con tutte le cretinate che la vulgata politicamente corretta vorrebbe imporre come inderogabili. Non c’è parità tra i sessi che tenga. Ogni rapporto come si deve è sbilanciato – ora in un senso, ora nell’altro: un’affascinante zona franca di violenza commessa e accettata nel momento stesso in cui la si vorrebbe respingere. Il resto è ginnastica, o sfumature di colori vari per i nuovi maschi castrati dal femminismo imperante.

Leggetevi Coover e la sua descrizione grandiosamente lirica di come il vecchio fustiga il sedere della sua servizievole e compiacente cameriera. Certo non ha il gusto succulento dei francesi – che nel descrivere la perversione sono maestri –, ma la dimensione psicologica è scandagliata comunque in modo finissimo, al punto di farvi sprofondare in un universo di piacere disturbante e molesto. Mettete dunque da parte la depravazione turbocapitalistica e la volgarità coitale di volumetti e volumoni alla E.L. James, o Sylvia Day, e immergetevi nella poesia dei classici dell’erotismo, probabilmente la sola libertà che ci resti in questo mondo corrotto dal buonismo. Perché, come scrive Pascal Bruckner in Luna di fiele: “Copulare è una cosa da animali, divina è soltanto la devianza”.